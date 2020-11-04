أبرزها واشنطن .. بايدن يفوز فى ديلاوير وميريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسى

أفاد موقع "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل له، بأن النتائج الأولية للتصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فى ولايات ديلاوير وميريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسى والعاصمة واشنطن على منافسه الجمهورى دونالد ترامب، وذلك بعد وقت قليل من فوزه بولايتى فرجينيا وفيرمونت.





وذكرت "سكاى نيوز عربية"، أن المؤشرات تشير إلى تقدم بايدن، فى ولاية فلوريدا، على منافسه الجمهورى دونالد ترامب، بعد فرز أكثر من نحو نصف أصوات الناخبين. وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز الرئيس الحالى والمرشح الجمهورى دونالد ترامب، فى ولايتى إنديانا وكنتاكى، كما يتقدم فى فلوريدا وبنسلفانيا، حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل. وأغلقت صناديق الاقتراع فى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت ج) فى ستّ ولايات أمريكية: "فرمونت وفرجينيا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وإنديانا وكنتاكى"، وتعد جورجيا إحدى الولايات الحاسمة فى السباق بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب الساعى للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن. وتغلق مراكز الاقتراع فى الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب فى عملية تستمر حتى الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلّى (السادسة صباحاً ت ج).

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