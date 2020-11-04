تزامنا مع إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.. مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بنيفاد

ووقع الحادث فى مدينة هيندرسون القريبة من لاس فيجاس عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلى، حيث تلقت الشرطة بلاغا على رقم الطوارئ 911، بإطلاق نار، وفقا لـ"روسيا اليوم".
وعثرت الشرطة فى مكان الحادث على مصابين بطلقات نارية ورجل مسلح يشتبه بإطلاقه النار عليهما.
وحاولت التواصل مع المسلح، لكنها لم تتمكن من إقناعه بإلقاء السلاح ووقع هناك تبادل لإطلاق النار.
وأكد قائد الشرطة المحلية، بعد انتهاء الحادث أنه أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم المشتبه به فى إطلاق النار، الذى قتل بنيران الشرطة، وإصابة شخص خامس بجروح، نقل على إثرها إلى المستشفى.
وأضاف المسؤول أن التحقيق فى الحادث لا يزال مستمرا.
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