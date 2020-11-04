الانتخابات الأمريكية .. بايدن يفوز فى ولايتى فرجينيا وفيرمونت

أفاد موقع "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل له بأن النتائج الأولية للتصويت بانتخابات الرئاسة الأمريكية تشير إلى فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن فى ولايتى فرجينيا وفيرمونت على منافسه الجمهورى دونالد ترامب.





قال موقع "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل له، إن المؤشرات تشير إلى تقدم بايدن، فى ولاية فلوريدا، على منافسه الجمهورى دونالد ترامب، بعد فرز أكثر من نحو نصف أصوات الناخبين.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز الرئيس الحالى والمرشح الجمهورى دونالد ترامب، فى ولايتى إنديانا وكنتاكى، كما يتقدم فى فلوريدا وبنسلفانيا، حسبما ذكرت "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.

وأغلقت صناديق الاقتراع فى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت ج) فى ستّ ولايات أمريكية: "فرمونت وفرجينيا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وإنديانا وكنتاكى"، وتعد جورجيا إحدى الولايات الحاسمة فى السباق بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب الساعى للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وتغلق مراكز الاقتراع فى الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب فى عملية تستمر حتى الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلّى (السادسة صباحاً ت ج).