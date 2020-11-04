ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 80% من أصوات فلوريدا

أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن، على الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب في عدد من الولايات بينها ولاية أوهايو وإنديانا، بينما قلب ترامب الصراع في ولاية "فلوريدا" الحاسمة.

وحصل ترامب على 49.7% من أصوات ولاية فلوريدا - 29 صوتا في المجمع الانتخابي - بعد فرز 81% من الأًصوات، بينما حصل بايدن على 49.5% صوت.

وتقدم بايدن بنسبة 63.4% في ولاية أوهايو - 18 صوتا في المجمع الانتخابي- بينما حصل ترامب على 35.8%.

كما تفوق بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا - 29 صوتا في المجمع الانتخابي - بعد فرز 80% من الأًصوات.

وكشفت مؤشرات نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في ولاية فيرمونت الأمريكية على منافسه دونالد ترامب.

بينما أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.