نتائج أولية: ترامب يتقدم على بايدن في كارولينا الجنوبية

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تقدّم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية "ساوث كارولينا".

ويتقدم ترامب بنسبة أكثر من 70% من الأصوات في ولاية "ساوث كارولينا"، مقابل 27.3% لبايدن، وفقاً لوكالة "أسويشتد برس".

في المقابل أظهرت المؤشرات تقدم بايدن بنسبة 55.5% في ولاية جورجيا - 16 صوتًا في المجمع الانتخابي -، بينما حصل ترامب على 43.3%.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يُعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.