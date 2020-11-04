وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
- "اربع سنوات قادمه ، يقول ترامب إن العمل خلالها سيكون على قدم وساق" و " فوز ترامب مسألة وقت".
- "انتخابات #بايدن #ترامب تسير ع خطى انتخابات #بوش و البرت أل جور حتى آخر لحظة".
- "دونالد ترامب يجب أن يفوز في ولاية فلوريدا.. ترامب سيخسر الانتخابات بكل سهولة إذا خسر فلوريدا".
اقرأ أيضا:
- " السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول "الشرق الأوسط" وشمال إفريقيا ثابتة على مر الإدارات المُتعاقبة وعنوانها الأبرز ضمان التفوق النوعي "لإسرائيل"، لكن المُؤكد في حال فاز #ترامب، فإنّه سيستنزف الخزانة الخليجية والسعودية على وجه الخصوص بأقصى طاقته مُستغلًا الفترة الرئاسية الأخيرة له."
و" #ترامب حاله انسانيه تستحق الدراسه لعبقريته وانه فعلًا هو بنفسه مكينه اعلاميه سحقت كل وسائل الاعلام الحديثه ..ذكي ولغة جسده قويه "
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتخابات الرئاسة الأمريكية | ترامب يتصدر تويتر.. ومغردون: حالة تستحق الدراسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.