انتخابات الرئاسة الأمريكية.. ترامب يفوز بأصوات المجمع الانتخابي بولاية كنتاكي

بعد إغلاق صناديق الاقتراع بوقت قصير في ولاية كنتاكي الأمريكية، أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بأصوات المجمع الانتخابي الثمانية في الولاية.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ترامب تقدم بغالبية على مستوى ولاية كنتاكي بعد فرز معظم الأصوات.
كما أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس المنتهية ولايته ترامب بأصوات ولاية إنديانا.
وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقًا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.
ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.
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