ترامب يعود للتقدم فى فلوريدا بعد فرز 86% من الأصوات

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى ولاية فلوريدا على منافسه الديمقراطى جو بايدن، عد فرز 86% من أصوات الناخبين، وفقا لـ "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل له منذ قليل.





وكان بايدن جو بايدن فى ولاية فلوريدا بنسبة 50.4%، على منافسه الجمهورى دونالد ترامب الذى حصد 48.6 بعد فرز أكثر من نحو نصف أصوات الناخبين. وأغلقت صناديق الاقتراع فى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت ج) فى ستّ ولايات أمريكية: "فرمونت وفرجينيا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وإنديانا وكنتاكى"، وتعد جورجيا إحدى الولايات الحاسمة فى السباق بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب الساعى للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن. وتغلق مراكز الاقتراع فى الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب فى عملية تستمر حتى الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلّى (السادسة صباحاً ت ج).

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