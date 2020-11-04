انتخابات الرئاسة الأمريكية .. ترامب يفوز بـ 8 ولايات وبايدن فى 9

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، فوز الرئيس الجمهورى دونالد ترامب على منافسه الديمقراطى جو بايدن، فى 8 ولايات، هى: "إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكى وأوكلاهوما وتنيسى وميسيسيبى وألاباما وأركنساس"، حسبما أفادت "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل.





كما أظهرت فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، بـ 9 ولايات "إلينوى وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسي ورود أيلاند والعاصمة واشنطن". وأغلقت صناديق الاقتراع فى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت ج) فى ستّ ولايات أمريكية: "فرمونت وفرجينيا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وإنديانا وكنتاكى"، وتعد جورجيا إحدى الولايات الحاسمة فى السباق بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب الساعى للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن. وتغلق مراكز الاقتراع فى الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب فى عملية تستمر حتى الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلّى (السادسة صباحاً ت ج).

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