بايدن يفوز بولاية كونتيكت ويحصد 7 أصوات إضافية في المجمع الانتخابي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، منذ قليل، بأن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تمكن من الفوز في ولاية كونتيكت الأمريكية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن تلك الولاية تمنح بايدن 7 أصوات في المجمع الانتخابي.