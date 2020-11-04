الديموقراطيون يسلبون الجمهوريين مقعداً في الشيوخ بكولورادو

سلَب الديموقراطيّون الثلاثاء الجمهوريّين مقعداً في مجلس الشيوخ الذي يُشكّلون فيه أغلبيّة، وذلك بعد فوز حاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبر في ولايته على الجمهوري المنتهية ولايته كوري غاردنر.

وكان الديموقراطي المعتدل ورجل الأعمال السابق جون هيكنلوبر (68 عاماً) خاض الانتخابات التمهيديّة الديموقراطيّة، لكنّه انسحب حتّى قبل أوّل عمليّة تصويت في آب/أغسطس 2019. ويسيطر الجمهوريّون حاليّاً على مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 من أصله مقاعده المئة.

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