نتائج غير رسمية.. ترامب يحسم ولايتين متأرجحتين لصالحه

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، تقدم الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى ولايتى ميشيجان وجورجيا المتأرجحتين، على منافسه الديمقراطى جو بايدن، وفقا لـ "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل له منذ قليل.





وتقدم ترامب فى ميشيجان، التى يعطى الفوز فيها 16 صوتا، بـ58.8% مقابل 39.3% لدى بايدن، فيما تقدم فى جورجيا، التى تعطى 16 صوتا، بـ57.2% مقابل 41.7% لبايدن. أفادت "سكاى نيوز عربية"، منذ قليل، بفوز ترامب على بايدن، فى ثمانى ولايات، هى: "إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكى وأوكلاهوما وتنيسى وميسيسيبى وألاباما وأركنساس"، كما أظهرت فوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن، بـ 9 ولايات "إلينوى وفرجينيا وفيرمونت وديلاوير وميريلاند وماساتشوسيتس ونيوجيرسى ورود أيلاند والعاصمة واشنطن". وأغلقت صناديق الاقتراع فى الساعة السابعة من مساء الثلاثاء (صفر ت ج) فى ستّ ولايات أمريكية: "فرمونت وفرجينيا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وإنديانا وكنتاكى"، وتعد جورجيا إحدى الولايات الحاسمة فى السباق بين الرئيس الجمهورى دونالد ترامب الساعى للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديموقراطى نائب الرئيس السابق جو بايدن. وتغلق مراكز الاقتراع فى الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب فى عملية تستمر حتى الساعة الأولى فجرا بالتوقيت المحلّى (السادسة صباحاً ت ج).

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