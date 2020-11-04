كما قالت شبكة "فوكس نيوز" إن ترامب اقترب من الفوز بولايتى تكساس وإيداهو ما سيعطيه 42 صوتا فى المجمع الانتخابى. وذكرت "سكاى نيوز" أن المرشح الديمقراطى جو بايدن فاز بولاية هاواى و4 أصوات فى المجمع الانتخابى. وكانت قد أعلنت حملة دونالد ترامب، فوزه بولاية فلوريدا فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وحصوله على 29 صوتا بالمجمع الانتخابى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الانتخابات الأمريكية: ترامب يحسم أوهايو .. وبايدن يفوز بـ هاواى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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