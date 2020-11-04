حليف ترامب الوثيق ليندسي جراهام يحتفظ بمقعده في كارولاينا الجنوبية

احتفظ السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الحليف الوثيق للرئيس دونالد ترامب، بمقعده عن ولاية كارولاينا الجنوبية في الانتخابات النصفية التي جرت أمس الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسيّة، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز.

وتمكن السناتور النافذ البالغ من العمر 65 عامًا من أن يهزم المرشح الديموقراطي جايمي هاريسون الذي أظهرت استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الأخيرة أنّ الفارق بينه وبين جراهام في نوايا التصويت ضئيل للغاية.

وبسبب هذه البيانات والتبرّعات المالية الضخمة التي جمعها منافسه التقدمي الذي يصغره بعشرين عامًا، بدا جراهام مهددا بخسارة مقعده عن هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقًا لخريطة صحيفة "بوليتيكو"، حصد المرشح الديمقراطي جو بايدن 223 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 139 صوتا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفقًا لخريطة الصحيفة حسم ترامب حتى الآن 18 ولاية وهي (إنديانا - كنتاكي - أوكلاهوما - تينيسي - فيرجينيا الغربية - ميسيسبي - كارولينا الجنوبية - آركنسا‎ - داكوتا الشمالية - داكوتا الجنوبية - نبراسكا - وايومنج - لويزيانا - ألاباما-كانساس- يوتا- أيداهو-ميسوري). فيما حسم بايدن 17 ولاية هي (أوكلاهوما - إيلينوي - فيرجينا - ميريلاند - ماساشوستس - نيوجيرسي - فيرمونت - كونيتيكت - واشنطن العاصمة - ديلاوير - نيوميكسيكو - رود أيلاند - نيويورك- أوريجون-كاليفورنيا-واشنطن- كولورادو ). وتشير النتائج إلى تأخر الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن في عدد الأصوات، حيث حصل ترامب حتى الآن على ما يزيد على 52 مليونا و800 ألف صوت بنسبة 48.6 %، في حين حصل بايدن على نحو 54 مليونا و100 ألف صوت بنسبة 49.8%. هم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي، بمحاولة سرقة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وكتب "ترامب" تعليقًا على كلمة مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن: "وصلنا إلى نجاح كبير، لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن ندعهم يفعلوا ذلك، لا يمكن التصويت بعد إغلاق الاقتراع!". وأضاف "ترامب" في تغريداته على تويتر: "سأدلي ببيان هذه الليلة، فوز كبير". وأكد مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه في طريقه للفوز بالانتخابات الرئاسية.

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