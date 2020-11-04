هل يفعلها الديمقراطي؟ مؤشرات تكشف تقدم بايدن على ترامب في الفوز بأصوات المجمع الانتخابي

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مؤشرات النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تكشف فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 220 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 210 أصوات فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما المطلوب الفوز بـ 270 صوتًا لحسم الانتخابات لصالح أي من المرشحين.

وشهدت الانتخابات الأمريكية منافسة دراماتيكية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتمكن ترامب حتى الآن من الفوز بولايات "فرجينيا الغربية، وكارولينا الشمالية، وإنديانا، وكنتاكي وألاباما، وتينيسي، وأركنساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، وميزوري، ونبراسكا، ونورث داكوتا، وأوتاه"، فيما فاز بايدن بـ "فرجينيا وفيرمونت وميريلاند ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن وديلاور وإلينوي وكاليفورنيا وكولورادو ونيويورك ونيومكسيكو ونيوهامشاير".

واشتد التنافس بين المرشحين في ولاية فلوريدا، حيث تقدم بايدن في البداية على ترامب بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، إلا أن الرئيس الأمريكي قلب الموازين وتقدم على بايدن بعد فرز 86% من الأصوات.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي"، حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.