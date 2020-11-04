بايدن في طريقه للفوز بولاية رود آيلاند

قالت شبكة سي إن إن، إن جو بايدن المرشح الديمقراطي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه للفوز في رود آيلاند.

ذكرت إن الفاصل أمام بايدن للفوز القاطع أربع أصوات انتخابية.

و يتطلب الفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 تحقيق المرشح 270 صوتًا انتخابيًا من أصوات المجمع الانتخابي.

على الجهة المقابلة، بينما تعتبر ولاية أيوا ، التي حصلت على ستة أصوات انتخابية حققها الرئيس دونالد ترامب بسهولة في عام 2016 ، جزءًا أساسيًا من طريق ترامب للحصول على 270 صوتًا انتخابيًا.

سمح تحول الناخبين البيض والناخبين في المناطق الريفية والضواحي لصالح الجمهوريين لترامب بالفوز بولاية أيوا في عام 2016.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن بايدن تفوق على هيلاري كلينتون فيما يخص الناخبين البيض والناخبين الأكبر سنًا وساعده في ذلك محاولة سد الفجوة في استطلاعات الرأي هناك.

وتوقعت شبكة CNN انتصارًا لكل من ترامب والسناتور جوني إرنست ، اللذان واجها تحديًا صعبًا وممولًا جيدًا من الديموقراطية تيريزا جرينفيلد.

أظهر استطلاع أخير أجرته مؤسسة آن سيلزر، فوز ترامب بـ 7 نقاط مئوية ، 48٪ مقابل 41٪ لبايدن.