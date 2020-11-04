الشرطة الأمريكية تحيط برج ترامب في مانهاتن لحمايته من التظاهرات.. فيديو

تجمع عدد من سيارات شرطة نيويورك أمام برج ترامب الذي يقع في الجادة الخامسة بمانهاتن، وأحاطته بالكامل، خشية حدوث أي اضطرابات محتملة مع ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كثفت الشرطة تواجدها، حول المقر السابق لـ ترامب، إذ أظهرت لقطات فيديو ما لا يقل عن خمس شاحنات وحافلة لشرطة نيويورك تصطف بجوار بعضها البعض.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجمع فيه عدد من المتظاهرين خارج مبنى البرج، مع ظهور نتائج فرز الأصوات في الولايات، وتجمع آخرون في مناطق أخرى.

وجاء تواجد الشرطة في الوقت الذي أمضت الشركات وسط مانهاتن الأسبوع الماضي في تحصين أبوابها ونوافذها، خشية اندلاع اضطرابات ومشادات مع بدء ظهور النتائج ليلة الثلاثاء.

وعلق رئيس البلدية بيل دي بلاسيو على الأمر قائلا إنه لا داعي للشركات لإغلاق نوافذها قبل يوم الانتخابات.

وأضاف: "ليس لدينا تهديد محدد.. لا نعطي توجيهات للقيام بذلك لكننا نفهم بالتأكيد الأمر".