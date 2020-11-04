أرمينيا: قوات (قره باغ) لها الحق في شن ضربات مضادة حال استمرار قصف المنشآت المدنية

اعتبرت وزارة الخارجية الأرمينية أن لدى قوات جمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها "الحق في شن ضربات مضادة" حال استمرار قصف المنشآت المدنية من قبل جيش أذربيجان.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية، أنا ناغداليان، في بيان - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "القوات الأذربيجانية شنت اليوم ضربات استهدفت بنية تحتية مدنية في مدينتي ستيباناكيرت وشوشا بقنابل عنقودية أطلقت من راجمات صواريخ من نوع "سميرتش"، مشيرة إلى سقوط مصابين.
واندلعت يوم 27 سبتمبر الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.
وعلى خلفية هذه التطورات أطلقت الحكومة الأذربيجانية هجوما واسعا على القوات الأرمنية في قره باغ، فيما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن الحل الوحيد للقضية يتمثل في تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة والتي تنص على عودة "الأراضي المحتلة إلى أذربيجان".
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