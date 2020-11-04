الانتخابات الأمريكية.. ترامب يكتسح بايدن في ولايات ميشيجان وبنسلفانيا وألاسكا

حصد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمترشح أمام جو بايدن لولاية ثانية، على مجمل أصوات في عدد من الولايات، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.
وتفوق ترامب بحصوله على 53.3% أمام بايدن الذي حصل على 45.1% في ولاية ميشيجان مع فرز 68% من الأصوات.
كما تفوق ترامب في ولاية ويسكونسن بحصوله على 51.3% وبايدن 47.2% بعد فرز 90% من الأصوات.
ويتفوق ترامب كذلك، حيث حصل على 50.1% أمام بايدن 48.7% في شمال كارولينا مع فرز 94% من الأصوات.
وحصل ترامب على 56.4% وبايدن 42.5% في ولاية بنسيلفانيا مع فرز 64% من الأصوات.
وبأغلبية مريحة حتى الآن تقدم ترامب بنسبة 60% على بايدن 36.2% في ولاية ألاسكا مع فرز 28% من الأصوات.
وفي ولاية نيفادا، اختلف الأمر، حيث حصل ترامب على 41.6% أمام بايدن الذي حقق 50.3% في الولاية مع فرز 67% من الأصوات.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يحقق انتصارًا كبيرًا في نتائج الانتخابات التي يتم الإعلان عنها حاليًا.
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