مالاوي أول دولة أفريقية تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

استقبل وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي وزير خارجية مالاوي أيزنهاور مكاكا في مقر وزارة الخارجية بالقدس.
وحسب القناة 7 العبرية، خلال الاجتماع، نقل مكاكا رسالة من رئيس مالاوي تشيكوارا مفادها أنه من المتوقع أن تفتح الدولة الأفريقية سفارة دائمة في إسرائيل مقرها القدس بحلول صيف عام 2021.
وقال وزير الخارجية أشكنازي، "أود أن أهنئ حكومة مالاوي على القرار المهم لتكون أول دولة أفريقية تنشئ مبنى سفارتها في القدس".
وأضاف: "هذا القرار هو دليل آخر على العلاقة بين الدول وتوسيع دائرة السلام، مدينة القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل وستكون جسر سلام للعالم كله وأدعو الدول الأخرى إلى اتباع مسار ملاوي ونقل سفاراتها إلى القدس".
وأوضح أن دول هندوراس وكرواتيا وصربيا وكوسوفو أعلنت مؤخرًا عن نقل سفاراتها في القدس، معتبرا أن ذلك إنجاز مهم لوزارة الخارجية التي من أهدافها زيادة عدد السفارات الأجنبية في القدس.
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