بايدن: نمضي على الطريق الصحيح للفوز بالانتخابات الأمريكية

أعرب المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، عن تفاؤله بالفوز بالانتخابات، مطالبا مؤيديه بالتحلي بالصبر.
وقال بايدن - في كلمه ألقاها أمام حشد من مؤيديه صباح اليوم، الأربعاء، ونقلتها شبكة "سي إن إن " الأمريكية: "إنني سعيد بما وصلنا له حتى الآن، وأنا أعتقد أننا نمضي على الطريق الصحيح للفوز بهذه الانتخابات".
وأضاف: "لابد أن نتحلى بالصبر لحين انتهاء العمل الصعب للجنة الانتخابات، وفرز جميع الأصوات، لكنني سعيد بما وصلنا له، لقد تمكنا مؤخرا من الفوز بأصوات ولايتي أريزونا ومينيسوتا، وما زلنا ننتظر نتيجة ولاية جورجيا".
وأعرب بايدن عن شكره البالغ لكل من تقدم وأدلى بصوته في هذه الانتخابات، وامتنانه لكل من ناصره في هذا السباق.
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