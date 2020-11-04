تمويل شخصي لدى تسهيل للتمويل لا يحتاج لتحويل الراتب ولا كفيل أو ضامن

تمويل شخصي من تسهيل للتمويل لا يحتاج لتحويل الراتب ولا كفيل أو ضامن بالمملكة العربية السعودية و برنامج تسهيل للتمويل هى برنامج تقدمة الشركة المتحدة للخدمات المالية بالمملكة وقد صمم هذا القرض الشخصي بأقساط شهرية ميسرة تتناسب مع ظروف العملاء المالية المختلفة ويتميز هذا التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل بأنه يبدأ من 4000 ريال سعودي ويصل حتى 60000 ريال سعودي

مزايا التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل بالمملكة

لقد صممت الشركة المتحدة للخدمات المالية قرض شخصي بدون كفيل و أيضاً بدون تحويل الراتب وله العديد من المميزات الجيدة وهي كما يلي

يتميز التمويل لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل

التمويل الشخصي لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب

يتميز أيضاً التمويل لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بأن قيمة التمويل تصل إلى 60 آلف ريال سعودي

التمويل الشخصي لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية يتميز بأنه تمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية بأنه تمويل بفترات سداد ميسرة تصل حتى 36 شهر

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية

هناك عدد بسيط من المستندات التى لابد من تقديمها للحصول على القرض الشخصي لدى الشركة المتحدة للخدمات المالية المعروفة بشركة تسهيل للتمويل بالمملكة وهي كما يلي

على العميل المتقدم للحصول على التمويل تقديم بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين

تقديم أيضاً العنوان الوطني للعميل المتقدم

إذا كان العميل المتقدم من المتقاعدين يجب تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية أو من المؤسسة العامة للتقاعد

إذا كان العميل المتقدم من العاملين بالقطاع العسكري على العميل تقديم بطاقة العمل و تعريف الراتب

أولا : للعاملين بالقطاع الحكومي

في حالة اذا كان العميل المتقدم للحصول على التمويل عمره من 23 سنه إلى 25 سنه فلابد أن يكون قد قضي مدة في العمل لا تقل عن عام كامل

اذا كان العميل المتقدم عمره من 25 سنه وحتى 60 سنه فلابد أن لا تقل مدة عمله كموظف عن 3 أشهر كموظف للسعوديين وسنه للمقيمين

لابد ان لا يقل راتب المتقدم عن 4000 ريال للسعوديين و 8000 ريال للمقيمين

لابد ان تكون جهة العمل معتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل

ثانياً : القطاع العسكري

يشترط ان يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 25 سنة ولا يزيد عن 50 عام

لابد ان لا يقل الدخل الشهرى للمتقدم عن 5000 ريال

لابد ان لا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر

ثالثا : للمتقاعدين

لابد ان لا يقل سن المتقدم عن 65 عام عند الإنتهاء من سداد الأقساط

لابد أن لا يقل دخله الشهري عن 5000 ريال

لابد ان يكون المتقدم مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى تسهيل للتمويل