عاجل .. ترامب : من الصعب أن يلحق بنا بايدن .. ونستعد للاحتفال بالفوز

وقال ترامب، فى كلمة له من البيت الأبيض، "لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات، فهناك مجموعة بائسة من الأشخاص تحاول حرماني من ملايين الأصوات".

وتابع ترامب بالقول، لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة، ومن الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها.

كما لفت ترامب إلى أنه على علم بأن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزه بالانتخابات، قائلا إنه سيقوم بهذا الأمر حتى لا تزور النتائج.