وزير العدل الدنماركي يعلن إصابته بكورونا

قال وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، في بيان له على "فيسبوك" اليوم الأربعاء إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأرجأ البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، جلسة استجواب رئيسة الوزراء وعدة عمليات تصويت أخرى، في ظل مخاوف من احتمالية إصابة عدد من الوزراء والنواب بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة الوزراء، مته فريدريكسن، إن الإرجاء يعد إجراء احترازيا ضروريا، مشيرة إلى أن عدة نواب التقوا الأسبوع الماضي بوزير العدل المصاب.

وقال 5 وزراء، بينهم وزير البيئة ووزير التعليم العاليم والعلوم، إنهم سوف يخضعون للعزل الذاتي.

وثبتت إصابة عدة نواب بالفيروس، بينهم زعيم الحزب المحافظ المعارض، سورين بابي بولسين.