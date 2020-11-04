حققنا الفوز.. مايك بنس: أكثر من 60 مليون أمريكي صوتوا لصالح ترامب

وجه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الشكر لأكثر من 60 مليون أمريكي صوتوا لصالح الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال بنس في كلمة له اليوم، الأربعاء، بالبيت الأبيض مع ترامب: "نحن في الطريق إلى النصر والفوز بالانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "أعتقد أننا حققنا بالفعل الفوز بالانتخابات"، لافتا إلى أن الأمريكيين صوتوا لصالح 4 سنوات إضافية لصالح ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه اليوم، الأربعاء، الشكر لشعبه، لدعمه الكبير والتصويت له في انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مضيفا أنه فاز بولايات لم تكن متوقعة.

وأكد أنه فاز بولايات تكساس وأوهايو وفلوريدا، وتقدم في ولاية جورجيا، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن يلحق به المرشح الديمقراطي جو بايدن في بعض الولايات المتبقية.

ولوح بأنه لن يصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات، موضحا أنه تقدم بفارق كبير في بنسلفانيا.