كورونا يستوحش في إيطاليا.. قرارات عاجلة من الحكومة لاحتواء الوباء

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجول ليلي على مستوى البلاد، اعتبارا من غد الخميس، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد أن وقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، مرسوما جديدا يشمل فرض حظر تجول ليلي على مستوى البلاد، فضلا عن منع دخول الأشخاص أو مغادرتهم المناطق الأكثر تضررًا في البلاد وإغلاق جميع المتاجر غير الضرورية.

ومن المقرر أن تحدد الحكومة مختلف المناطق الحمراء والبرتقالية والخضراء في الساعات المقبلة، لكن وسائل الإعلام الإيطالية تشير إلى أن المناطق الحمراء من المحتمل أن تكون في لومبارديا وبيمونتي وكالابريا في الجنوب.

وبالإضافة إلى حظر التجول، فإن الإجراءات الوطنية الواردة في المرسوم الجديد، تتضمن أيضا إلزام طلاب المدارس الثانوية بالتعلم عن بعد، كما يلزم الطلاب الآخرين بارتداء الأقنعة والكمامات خلال الدراسة.

وكانت السلطات الصحية في إيطاليا، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19"، لأول مرة منذ مايو الماضي.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية، 353 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، في ارتفاع حاد لهذا المؤشر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بالوباء، إلى 39412 حالة وفاة.

كما رصدت الوزارة 28244 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس التوقيت، في زيادة عن الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 759829 حالة حتى الآن.

ولا تزال لومباردي الشمالية، المتمركزة في العاصمة المالية ميلان، المنطقة الأكثر تضررا ، حيث أبلغت عن 6804 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.