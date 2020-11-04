ضربة موجعة لـ ترامب.. بايدن يكتسح ولاية أريزونا كأول ديمقراطي منذ 1996

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن فاز بولاية أريزونا المتأرجحة.

ويعد فوز بايدن بهذه الولاية مكسبا كبيرا، نظرًا لأنها الولاية الأولى التي فاز بها ترامب في عام 2016، ليغير المعركة الانتخابية تجاهه، حيث يمكن أن تساعد في تحديد المرشح الذي سيفوز بالرئاسة.

وبهذا الفوز يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حصل على ضربة كبيرة في فرص إعادة انتخابه، كما أنها أول مرة يفوز مرشح ديمقراطي منذ 1996.

وكانت حملة بايدن ركزت على أريزونا كجزء من خريطتها لضمانها في ساحة المعركة، حيث تعد هذه الولاية من بين ست ولايات ستساعد في تحديد المرشح الذي سيحصل على 270 صوتًا انتخابيًا للوصول إلى البيت الأبيض.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.