تصعيد كبير.. آبي أحمد يصدر قرارا بنشر قوات الجيش الأثيوبي في تيجراي

أصدر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الأربعاء، قرارًا بنشر الجيش في إقليم تيجراي بعد اتهام الحكومة هناك بمهاجمة القوات الاتحادية، وذلك في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد كبير نظرا للخلاف بين رئيس الوزراء والإقليم.

ووفقًا لوسائل إعلام إثيوبية، قال مكتب أبي في بيان إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حاولت في وقت مبكر من اليوم سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك.

وأضاف: "لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".

وذكر البيان إن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ "مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار".

ومن جانبه، قال إقليم تيجراي في بيان بثه التلفزيون إنه حظر عبور الطائرات مجاله الجوي بعد قرار أبي وإن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات تيجراي.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الجيش الاتحادي على ما أعلنه الإقليم.

وقال رئيس إقليم تيجراي دبرصيون جبراميكائيل في مؤتمر صحافي يوم الاثنين إن حكومة أبي كانت تخطط لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على إجراء انتخابات سبتمبر.

وجدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، أجرى إقليم تيجراي انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه "غير قانوني". وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة إذ اتهم الجانبان بعضهما البعض بالتخطيط لخوض صراع عسكري.