صندوق النقد: وباء كورونا يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العالم النامي

أغلق متظاهرون في محافظة "ذي قار" العراقية اليوم، الأربعاء، مبنى المحافظة وطالبوا بإقالة المحافظ احتجاجا على سوء الخدمات. وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن العشرات من أهالي محافظة ذي قار نظموا تظاهرة كبيرة اليوم واغلقوا مبنى المحافظة. وكان عشرات من المتظاهرين نظموا صباح يوم السبت الماضي مسيرة احتجاجية نحو مبنى محافظة ذي قار وسط الناصرية للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

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