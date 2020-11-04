ترامب: سنفوز بها.. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل

أعلن الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، فوزه بالانتخابات بمواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم أن عملية فرز الأصوات النهائية لم تنته.

وأكد ترامب أنه "فاز" في الانتخابات، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات، وقال في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض "سنفوز بها (الانتخابات).. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".

وتحدث ترامب عن "تزوير"، وأكد أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، مضيفا "نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع"، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال ترامب، دون أن يقدم دليلا، إن "مجموعة بائسة للغاية من الأشخاص" تحاول حرمانه من ملايين الأصوات، وأعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.

وأضاف ترامب أن "نتائج الانتخابات مدهشة"، مشيرا إلى إنه يفوز في ولاية بنسلفانيا بفارق "هائل"، رغم أن حاكم بنسلفانيا قال إن هناك "مليون صوت عبر البريد لم يتم فرزها بعد".

كذلك أعلن ترامب فوزه في ولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية، رغم عدم صدور توقعات عن الشبكات الكبرى حيال النتائج فيهما.

يشار إلى أن نتائج ولايات أخرى لم تتضح بعد مثل ويسكونسن وميشيغان، إلى جانب بنسلفانيا وكارولينا الشمالية، فيما تشير توقعات الشبكات التلفزيونية الرئيسية ومركز إديسون إلى أن ترامب لم يحقق حتى الآن العدد اللازم للفوز من أصوات المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

يشار إلى ترامب يتقدم على منافسه بايدن في العديد من الولايات الباقية، فيما يتقدم بايدن على ترامب في ولاية نيفادا.