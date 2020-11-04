ويتنافس فى الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً فى الفوز بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، الحزب الديمقراطى فى تلك الانتخابات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يحصل على 238 صوتا فى المجمع الانتخابى مقابل 213 لترامب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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