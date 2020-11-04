ترامب ام بايدن.. صحيفة إسرائيلية تحطم التوقعات وتعلن مفاجأة عن الانتخابات الأمريكية

تجري عملية فرز الأصوات بالولايات المتحدة الأمريكية على قدم وساق خلال المنافسة الشديدة بين جون بايدن والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن النصر بالفعل في ولايات فلوريدا وتكساس وأوهايو وأيوا.

وكشفت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الأربعاء، عن مفاجأة عن نتائج الانتخابات الأمريكية تحطم كافة التوقعات وخاصة بعد أن أعلن ترامب فوزه في الانتخابات وقال بايدن انه فى طريق النصر أيضًا.

وأوضحت "يديعوت" ان نتائج الانتخابات الأمريكية قد تتاخر لأيام والسبب ان ولاية بنسلفانيا جعلت التصويت عن طريق البريد وليس عن طريق الاقتراع ، وفي ظل تفشي وباء كورونا والرغبة في تجنب الاقتراع ، سيتم توسيع هذا الخيار بشكل كبير هذا العام.

وقالت الصحيفة أنه بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب قانون ولاية بنسلفانيا من مسؤولي الانتخابات فرز الأصوات التي تصل بالبريد حتى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات إذا أثبت الطابع أنهم أرسلوا قبل يوم الانتخابات.

وأفادت أن ترامب يعتزم اللجؤ للمحكمة العليا الأمريكية لاتهام بايدن بمحاولة سرقة الانتخابات وسيترتب علي ذلك منع الفرز هناك ويمكن أن تستمر مثل هذه المعركة القانونية لأسابيع.

وقال بايدن "نحن على طريق النصر والصبر" وذلك بعد تحقيق انتصارات في ولاية أريزونا ومينيسوتا ومن المحتمل أن تكون ولاية بنسلفانيا ، هي من ستقرر من رئيس أمريكا القادم .

وقالت "يديعوت" أنه بعد ليلة مثيرة ضرب فيها دونالد ترامب كل التوقعات بإعلان انتصاره لكن يبدو أن الدراما في الانتخابات الأمريكية تتجه نحو الولايات الرئيسية ومن المتوقع أن يطول عدد الأصوات مما يترك لنا ساعات طويلة ، وربما أيام ، من التوتر حول هوية الرئيس المقبل.

وتابعت الصحيفة العبرية أن ترامب لا ينتظر النتائج النهائية واعلن فوزه في الانتخابات على الرغم من عدم انتهاء الفرز بعد واتهم الديمقراطيين بـ "خداع الرأي العام الأمريكي" وقال إنه يعتزم الذهاب إلى المحكمة العليا لوقف فرز الأصوات لكن شبكات التلفزيون الأمريكية تجاهلت فوز ترامب.

واشارت "يديعوت" إلى ان المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم برقم 238 ومازل ترامب عند رقم 212 .

وأعلنت شبكات التلفزيون الأمريكية بالفعل أن ترامب تغلب علي بايدن في فلوريدا وتكساس وأوهايو وأيوا ، مما أدى إلى تحسين فرصه بشكل كبير في فترة ولاية ثانية لكن زاد الخوف من هذه المعركة الانتخابية هذا الصباح من قبل المرشحين اللذين أعلن كل منهما أنه في طريقه إلى البيت الأبيض وفقًا لـ "يديعوت"

وأضافت الصحيفة أن جون بايدن ظهر في ولاية ديلاوير وقال: "نحن على طريق النصر ، تحلى بالصبر" وبعد دقيقة ، غرد الرئيس ترامب قائلًا: "نحن نقود بقوة ، إنهم يحاولون سرقة الانتخابات".

وأعلن ترامب هذا الصباح ، في بيان للبيت الأبيض ، أنه فاز في عدة ولايات رئيسية وهي "بنسلفانيا وجورجيا ونورث كارولينا" على الرغم من عدم انتهاء الفرز.

واختتمت "يديعوت" أن ترامب حقق انتصارات في ولايات رئيسية واهمهم ولاية تكساس تقدم ترامب بفارق 5.7٪ على بايدن بعد فرز 88٪ من الأصوات وفي ولاية أوهايو ، حيث تم الإعلان عن فوزه بالفعل وفي ولاية كارولينا الشمالية يتقدم ترامب بنسبة 1.4٪ بعد فرز 95٪ من الأصوات.