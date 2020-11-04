بايدن يفوز بولاية ماين ويتقدم في نيفادا

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بفوز جو بايدن المرشح الديمقراطي أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية ماين وتقدمه في ولاية نيفادا.

وقبل قليل، فادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في نبأ عاجل لها، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن فاز بولاية أريزونا المتأرجحة.

ويعد فوز بايدن بهذه الولاية مكسبا كبيرا، نظرًا لأنها الولاية الأولى التي فاز بها ترامب في عام 2016، ليغير المعركة الانتخابية تجاهه، حيث يمكن أن تساعد في تحديد المرشح الذي سيفوز بالرئاسة.

وبهذا الفوز يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حصل على ضربة كبيرة في فرص إعادة انتخابه، كما أنها أول مرة يفوز مرشح ديمقراطي منذ 1996.

أدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.

وشهدت الانتخابات الأمريكية منافسة دراماتيكية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتمكن ترامب حتى الآن من الفوز بولايات (فرجينيا الغربية، وكارولينا الشمالية، وإنديانا، وكنتاكي وألاباما، وتينيسي، وأركنساس، ولويزيانا، وميسيسيبي، وميزوري، ونبراسكا، ونورث داكوتا، وأوتاه)، فيما فاز بايدن بـ (فرجينيا وفيرمونت وميريلاند ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن وديلاور وإلينوي وكاليفورنيا وكولورادو ونيويورك ونيومكسيكو ونيوهامشاير).

واشتد التنافس بين المرشحين في ولاية فلوريدا، حيث تقدم بايدن في البداية على ترامب بعد فرز أكثر من 70% من الأصوات، إلا أن الرئيس الأمريكي قلب الموازين وتقدم على بايدن بعد فرز 86% من الأصوات.