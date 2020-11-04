كل المؤشرات لصالح ترامب.. المراهنون يتركون بايدن وحيدًا

برز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فرز كثير من الولايات، المرشح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الأمريكية، وهو ما جعل المقامرين يتخلون عن خصمه جو بايدن ليضعوا سلسلة من الرهانات على الرئيس، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وقالت الصحيفة عن نسب التصويت إن ترامب كان المفضل بنسبة 5 إلى 4 فجر اليوم الأربعاء مقابل جو بايدن في 5/4.

كان بايدن متقدمًا كثيرًا قبل إغلاق صناديق الاقتراع ، لكن سرعان ما تراجع هذا الفارق مع ظهور النتائج ، و إظهار تفوق ترامب على استطلاعات الرأي ، تمامًا كما حدث في عام 2016.

في مرحلة ما ، مُنح جو بايدن فرصة 70 في المائة للفوز، لكن انقلب ذلك بين عشية وضحاها لمنح ترامب فرصة بنسبة 69 في المائة للفوز.

وتحول ترامب إلى المقدمة بنسبة 58 في المائة.

قال موقع Betfair للمراهنات في المملكة المتحدة إنه تم المراهنة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني على الانتخابات.

انقلبت أسواق المراهنات لصالح ترامب في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء حيث انخفضت فرص بايدن في الفوز بالانتخابات إلى 30 في المائة.

وحقق ترامب انتصارات في ولايات أوهايو وفلوريدا المتأرجحتين.

لكن يخشى مراقبون من احتمالية ألا يتضح الفائز بشكل إجمالي في الانتخابات حتى يوم الجمعة ، عندما ينتهي الموعد النهائي لفرز الأصوات.

كما أن هذا قد يتسبب في احتمال نشوب معركة قانونية مريرة وطويلة الأمد شبيهة بتلك التي دارت في فلوريدا في انتخابات عام 2000 بين بوش الإبن ضد آل جور ، والتي انتهى بها المطاف إلى المحكمة العليا.