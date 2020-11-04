ضربتان لـ ترامب.. التلفزيون الأمريكي يتجاهل فوزه وخروج مظاهرات ضده

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقي ضربتين موجعتين الأول فى خروج مظاهرات ضده والثانية عند تجاهل التلفزيون الأمريكي لتصريحاته بالفوز. وخرج أكثر من 1000 شخص احتجاجًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن. واندلعت احتجاجات أخرى ضد الرئيس في العديد من المناطق الأخرى بالولايات المتحدة. وتجاهل التلفزيون الأمريكي تصريحات ترامب بفوزه فى عده ولايات والذي جاء فيها أنه فاز ويستعد للاحتفال واتهم بايدن بمحاولة سرقة الانتخابات وهدد باللجؤ الى المحكمة العليا الأمريكية. وتجاهلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية تصريحات ترامب أنه فاز فى ميشيجان وبنسلفانيا.

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