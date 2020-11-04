البعثات الدبلوماسية تواصل تلقى مظاريف التصويت البريدى للمصريين بالخارج فى انتخابات "النواب"

تواصل السفارات والقنصليات المصرية بالخارج اليوم (الاربعاء) تلقى مظاريف التصويت البريدى للمواطنين المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠. وتستمر 140 لجنة فى مقرات البعثات الدبلوماسية فى 124 دولة فى تسلم المظروفات حتى يوم بعد غد الجمعة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى للبلد محل الإقامة وذلك وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بأيام التصويت للمصريين بالخارج بالنسبة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التى تشمل ١٣ محافظة. وقامت البعثات فى الخارج - وبناء على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات- بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى كافة الخطابات عبر البريد حتى بعد غد. كما نسقت البعثات الدبلوماسية مع وحدة الدعم الفنى التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء التشغيل التجريبى لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج فى البعثات كافة. وتشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب دوائر ١٣ محافظة: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

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