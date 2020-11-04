الجيش الإسرائيلي يفتح النار على فلسطيني جنوب نابلس

فتح جنود الجيش الإسرائيلي النار بكثافة باتجاه فلسطيني على حاجز حوار جنوب نابلس اليوم الأربعاء.
وذكر شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية أن جنود الحاجز فتحوا النار على مركبة يستقلها فلسطيني على الحاجز، فيما زعم الجيش أن الشاب سحب مسدسًا وحاول إطلاق النار على الجنود، وتم تحييد المنفذ.
وقال إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز أمام حركة المواطنين الخارجين من نابلس، بعد إطلاق كثيف للنار في المنطقة.
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