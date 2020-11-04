حاكم بنسلفانيا: لدينا أكثر من مليون صوت عبر البريد يحتاج للفرز

أكد حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، توم وولف، أن لدى الولاية أكثر من مليون صوت بريدي يحتاج للفرز في الانتخابات.

وقال وولف في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "لا يزال لدينا أكثر من مليون بطاقة اقتراع عبر البريد لم يتم فرزها بعد.. لقد وعدت سكان بنسلفانيا بأننا سنحسب كل صوت وهذا ما سنفعله".

وأضاف أن تصريحات الرئيس ترامب وخطابه ضد الولاية يتسم "بالهجوم المتحيز"، مؤكدا أنه انتقاد للتصويت والديمقراطية.

وكان توم وولف، نشر في وقت سابق، مقطع فيديو، حث فيه الناخبين على التزام الهدوء، حيث قد يمتد فرز الأصوات المخصصة لانتخابات الرئاسة الأمريكية حتى الأيام المقبلة.

ووفقًا لتقديرات معظم المتنبئين، لا توجد ولاية أكثر أهمية لمسار أي من المرشحين من ولاية بنسلفانيا، ذات الـ 20 صوتًا انتخابيًا.