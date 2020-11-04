وزير العدل الدنماركي يعلن إصابته بـ كورونا.. ودخول 5 وزراء آخرين العزل

أعلن وزير العدل الدنماركي، نيك هيكروب، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال هيكروب في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأرجأ البرلمان الدنماركي، أمس الثلاثاء، جلسة استجواب رئيسة الوزراء وعدة عمليات تصويت أخرى، في ظل مخاوف من احتمالية إصابة عدد من الوزراء والنواب بفيروس كورونا، حسب "روسيا اليوم".

وأكدت رئيسة الوزراء، مته فريدريكسن، أن التأجيل جاء كإجراء احترازي ضروري، مشيرة إلى أن عدة نواب التقوا الأسبوع الماضي بوزير العدل المصاب.

ودخل 5 وزراء، بينهم وزير البيئة ووزير التعليم العاليم والعلوم، للعزل الذاتي.

وثبتت إصابة عدة نواب بالفيروس، بينهم زعيم الحزب المحافظ المعارض، سورين بابي بولسين.