ترامب يحسم ألاسكا وبنسلفانيا لصالحه بفارق كبير.. والمنافسة تشتعل في 5 ولايات

أفادت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الأمريكي حسم ولاية ألاسكا لصالحه بفارق كبير، كما أنه يواصل تقدمه في نورث كارولينا وجورجيا وميشيجن وويسكنسن.

وأوضحت وسائل الإعلام أن ترامب عاد للتقدم على بايدن في ويسكنسن بعدما تفوق عليه المرشح الديمقراطي بفارق ضئيل.

وأضاف الإعلام الأمريكي أن ترامب يواصل تقدمه بفارق كبير في بنسلفانيا، بينما يتقدم عليه بايدن في نيفادا.

ومن المتوقع أن يستمر انتظار إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل، وفق ماذكر محللون ومسئولون.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وانتقد عدد من المحللين اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية بينما لم يتم فرز أصوات الناخبين بعد بشكل كامل ، معتبرين إنه كان أولى بترامب الانتظار والإدلا بكلمة دون إعلان الفوز.

في خطابه اليوم،وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الشكر لشعبه، لدعمه الكبير والتصويت له في انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مضيفا أنه فاز بولايات لم تكن متوقعة.

دد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالذهاب للمحكمة العليا الأمريكية للاعتراض على تعداد الأصوات وحتى لا يتم تزوير النتائج.

وشدد ترامب، خلال كلمته في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، قائلا: "سنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية لحماية فوزنا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى إن وقف عد أصوات الناخبين في بعض الولايات هو عملية تزوير، محذرا "لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات. الملايين من الناس صوتوا لنا وهناك مجموعة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".

ووصفت حملة بايدن تصريحات ترامب بشأن فرز الأصوات بأنها "فاضحة وغير مقبولة".

وشددت حملة المرشح الديمقراطي المنافس للرئيس الأمريكي على أنه إذا ذهب ترامب إلى المحكمة لمنع "فرز الأصوات بشكل سليم" فسيتصدى له الفريق القانوني للحزب الديمقراطي.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حيث يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.