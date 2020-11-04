أسواق آسيا تصعد وسط ترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم /الأربعاء/ وسط ترقب كبير لمستجدات نتائج السباق الرئاسي الأمريكي.

وصعد مؤشر "نيكي" بنحو 1.7% أو بمقدار 400 نقطة مسجلا 23695 نقطة، وزاد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 1.2% عند 1627 نقطة.

وارتفع مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 0.2% عند 3277 نقطة، كما صعد "شنتشن المركب" بنسبة 0.3% مسجلا 2262 نقطة.. وفي هونج كونج، أضاف مؤشر "هانج سينج" 0.37% عند الإغلاق.

فيما جاء المؤشر الأسترالي "ستاندرد آند بورز 200" الخاسر الوحيد خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع إلى 6062.10 نقطة، وأغلق مؤشر "إم إس سي آي آسيا" العام بمكاسب بلغت 0.25%.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي "كاسين" في الصين عند 56.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 54.8 نقطة في سبتمبر السابق له، كما ارتفعت الثقة في القطاع لأعلى مستوى منذ أبريل 2012.

وتراجع سهم "علي بابا" في بورصة هونج كونج بعدما قررت السلطات الصينية تعليق الاكتتاب العام الأولي المزدوج لأسهم "آنت جروب".

كما تراجع سهم "علي بابا" 6.5% إلى 280 دولار هونج كونج، إذ يمتلك مؤسس "علي بابا" "جاك ما" حصة 33% في "آنت جروب".

ووفقا للإحصاءات الأولية لأصوات المجمع الانتخابي، فإن" جون بايدن" متقدم بـ220 صوتا ويحتاج إلى 50 صوتا للفوز مقابل 213 صوتا لـ"دونالد ترامب".

وقال ترامب خلال حديثه بالبيت الأبيض: "سنفوز بالانتخابات، بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل، وأود أن أشكر جميع مؤيدينا وأشكر كل من عمل معنا".

وأعرب بايدن عن ثقته في فرصه للفوز بالانتخابات، مطالبا بالتحلي بالصبر مع رصد النتائج.