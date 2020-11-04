إخوانية صح..آية حجازي تصوت لـ بايدن وتهاجم ترامب الذى توسط في الإفراج عنها

في أبريل 2017، نجحت مساع بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تأمين الإفراج عن الناشطة آية حجازي، حليفة جماعة الإخوان، بعد فترة قضتها بالسجن منذ مايو 2014.

وبعد عودتها إلى الولايات المتحدة، التي تحمل جنسيتها، أقام ترامب حفل استقبال لـ آية حجازي في البيت الأبيض، واستضافها شخصيًا في مؤتمر صحفي أعربت لـ ترامب خلاله عن امتنانها له وتقديرها لمساعيه.

وبالأمس فقط، سنحت الفرصة لـ آية حجازي لرد الجميل لـ ترامب على طريقة جماعة الإخوان، فكان أول ما فعلته بلا تردد هو التصويت لصالح المرشح الديمقراطي المنافس جو بايدن، والتباهي بإعلان ذلك وتبريره.

وفي تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، شرحت آية حجازي دوافع قرارها قائلة "اقترب ترامب مني وقال ’تعرفين أنني أنا من توسط للإفراج عنك، أليس كذلك؟ لقد نجحت وفشل أوباما‘"، في إشارة إلى فشل محاولات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لتأمين الإفراج عنها إبان فترة رئاسته.

وأضافت حجازي : "لقد فعل ترامب ذلك في أكثر لحظات حياتي هشاشة، بعد 48 ساعة من الإفراج عني. إنه لم يفعل ذلك من أجلي أو من أجلنا وإنما كان يرضي غروره. إننا نستحق الأفضل. صوتوا لصالح بايدن".

ودأبت آية حجازي قبل سجنها وحتى بعد الإفراج عنها على ترديد دعاوى وشائعات جماعة الإخوان التي تستهدف النيل من مكانة الدولة المصرية وسيادتها.

ويُعد تأييد حجازي لبايدن تطبيقًا للدرس الكريه الذي تعلمته من جماعة الإخوان، والمتمثل في إنكار الجميل والاصطفاف ضد من مد لهم يد العون يومًا ما، ليكون موقفها عبرة لمن يأمن جانب الجماعة.

وجرت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمس الثلاثاء، وسط جو مشحون باستقطاب حاد بين مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، ووسط غموض حول الموعد المنتظر لإعلان النتائج رسميًا.

وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا.. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتًا انتخابيًا على الأقل للفوز.