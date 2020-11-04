فيضانات تضرب إسرائيل.. تل ابيب تغرق بالمياه وإعلان الطوارئ والإغلاق.. صور

تسببت الأمطار الغزيرة في إسرائيل في أضرار بالغة أدت إلى إعلان الطوارئ والإغلاق بعد ان اغرقت الفيضانات عدة شوارع في تل ابيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الأربعاء أن الطقس العاصف الذي ضرب إسرائيل تسبب في فيضانات في أشدود وغرقت عدة سيارات في المياه.

وقالت الصحيفة أنه بسبب الطقس العاصف تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ بعد وقوع عدد كبير من الحوادث المختلفة بسبب الفيضانات معظمهم من المدنيين العالقين مع سياراتهم في برك المياه العميقة.

وذكرت بلدية أشدود أنه بسبب الظروف الجوية القاسية ومن أجل سلامة الركاب في المركبات ، فقد أقامت البلدية حاجزًا على الطريق بسبب خطر الفيضانات.

وقالت الصحيفة ان هناك توقعات باستمرار الطقس السئ وسيزداد المطر المصطحب بالبرق والرعد وهناك خطر حدوث فيضانات بشكل رئيسي في المدن الساحلية أيضا غدا ، الخميس.

وحذرت شرطة اسرائيل من هطول الأمطار الغزيرة ومن خطر انزلاق المركبات كما تم التأكيد على ضرورة توخي الحذر بالقرب من خزانات المياه حيث يوجد خطر السقوط والانجراف والغرق.

وأعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات فى اسرائيل أنه بسبب التحذيرات والفيضانات ، سيتم إغلاق مسارات المشي وجميع مسارات الهبوط من قمم الجبال أمام المتنزهين اليوم وغدًا.