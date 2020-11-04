أفغانستان.. مقتل وإصابة العشرات في انفجار بإقليم قندوز

قتل شخص مدني واحد على الأقل وأصيب 21 آخرون بانفجار قنبلة في إقليم قندوز، شمال شرقي أفغانستان.

ووفقا لـ شبكة "1 تي في نيوز"، وقع انفجار صباح اليوم الأربعاء في محافظة خان آباد أثناء جمع الخردة المعدنية في مبنى فارغ، حسبما نقلت عن مصادرها.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلًا عن السلطات المحلية، بمقتل ستة وإصابة 14 بانفجار في قندوز الأفغانية.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت أفغانستان العديد من الهجمات والانفجارات المتكررة.

ويوم الاثنين، اقتحم مسلحون جامعة كابول، مما أدى إلى معركة بالأسلحة النارية استمرت لساعات وخلفت عشرات القتلى والجرحى في أكبر مدرسة في البلاد التي مزقتها الحرب.

وأكدت المصادر مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا وإصابة حوالي 50 آخرين بجروح جراء الهجوم.

أعلنت أفغانستان أمس الثلاثاء حدادًا وطنيًا لتكريم الضحايا الذين قتلوا على أيدي عناصر داعش الذين اشتبكوا مع قوات الأمن لساعات، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم المروع والغير المتوقع.