مساعدات سعودية لانتشال اليمن من برودة الشتاء القارس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مشروع توزيع 12 ألف حقيبة شتوية تستهدف الأسر النازحة في عدة محافظات يمنية لتخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات.

وتأتي المساعدات الإنسانية في إطار الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق في مختلف المجالات.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م، ضخ 728,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 496,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا.

وفي إطار متوازي، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حملة طبية تطوعية جديدة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف لدى السودان نصر الدين مفرح.

وسيجري الفريق الطبي التطوعي للمركز ما يُقارب 2,500 عملية جراحية، إضافة إلى توزيع النظارات الطبية والأدوية للحالات التي لاتستدعي تدخلًا جِرَاحيًا.

ويستفيد من الحملة العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم في عددٍ من الولايات السودانية.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز، بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى عهده، في دعم العمل التطوعي.