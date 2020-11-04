شركة إماراتية: رحلاتنا مع تل أبيب تبدأ في هذا الشهر

بعدما وقعا اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما في البيت الأبيض بواشنطن والدخول في مرحلة جديدة من السلام في المنطقة، أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها ستطلق رحلات مباشرة إلى تل أبيب من دبي هذا الشهر، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.
وقالت شركة "فلاي دبي"، إن الشركة المملوكة لحكومة إمارة دبي، ستنظم رحلتين يوميا نحو تل أبيب، اعتبارا من 26 نوفمبر الجاري.
وأضافت أن باب حجز التذاكر قد فتح أمام الجميع.
وتريد إسرائيل أن تكون الطائرات الإسرائيلية قادرة على بلوغ أجواء الإمارات والهبوط في مطاراتها، وكذلك إمكانية هبوط الطائرات الإماراتية في إسرائيل واستخدام المجال الجوي الإسرائيلي لرحلاتها باتجاه الغرب.
وفي الشهر الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية رسميا على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.
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