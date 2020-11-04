تعقد في انتخابات أمريكا.. ولايات ربما لا تعلن عن النتائج اليوم

ربما يستمر انتظار إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل، وفق ماذكر محللون ومسئولون.

قالت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن مسؤولين أن ولايات ويسكونسن وميشيجان وبنسلفانيا الأمريكية لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة إن هذه الولايات لن تعلن ربما عن نتائجها الكاملة لأنهم لن يكونوا قادرين على تقديم معلومات موضوعية عن نتائج التصويت في يوم الانتخابات.

وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما يتقدم ترامب أيضا على منافسه جو بايدن، حسب نتائج الفرز الجزئية، في ميشيجان، التي تخطط لنشر النتائج الرسمية في موعد لا يتجاوز الجمعة، ولم تحدد ولاية بنسلفانيا (20 ناخبا) توقيت إعلان النتائج.

وانتقد عدد من المحللين اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بالانتخابات الأمريكية بينما لم يتم فرز أصوات الناخبين بعد بشكل كامل ، معتبرين إنه كان أولى بترامب الانتظار والإدلا بكلمة دون إعلان الفوز.

وكان من ضمن من انتقدوا ترامب المحلل والكاتب في صحيفة الواشنطن بوست فيليل روكير، الذي قال :"أعلن ترامب قبل قليل فوزه حيث قال بصراحة ، لقد فزنا في هذه الانتخابات. وهذا ليس صحيحا. لا تزال العديد من الولايات تقوم بفرز الأصوات ولم تعلن بعد عن مجاميع الأصوات ولم تعلن عن الفائزين".

في خطابه اليوم،وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الشكر لشعبه، لدعمه الكبير والتصويت له في انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب في كلمة له بالبيت الأبيض: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مضيفا أنه فاز بولايات لم تكن متوقعة.

وأكد أنه فاز بولايات تكساس وأوهايو وفلوريدا، وتقدم في ولاية جورجيا، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن يلحق به المرشح الديمقراطي جو بايدن في بعض الولايات المتبقية.

ولوح بأنه لن يصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات، موضحا أنه تقدم بفارق كبير في بنسلفانيا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف عد أصوات الناخبين في بعض الولايات هو عملية تزوير.

وأضاف ترامب: "لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات. الملايين من الناس صوتوا لنا وهناك مجموعة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".

وتابع: "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة وسنفوز بهذه الانتخابات وأعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات".

وكانت قناة "سي إن إن" الأمريكية كشفت في وقت سابق أن مؤشرات النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية تكشف فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ 220 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 210 أصوات فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما المطلوب الفوز بـ 270 صوتًا لحسم الانتخابات لصالح أي من المرشحين.