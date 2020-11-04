النفط يهبط بعد إعلان ترامب "الفوز" في الانتخابات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "فوزه" في الانتخابات لولاية رئاسية ثانية.

وأعلن دونالد ترامب فوزه على منافسه الديمقراطي جو بايدن، رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات، ولا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام.

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المئة، ليستقر عند 37.51 دولار للبرميل بحدود الساعة الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش، بعدما تقلب السعر صعودا معظم الجلسة في آسيا.

وهبط خام برنت ثمانية سنتات ما يوازي 0.2 في المئة إلى 39.63 دولار بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 10 في المئة الأسبوع الماضي مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا وفرض مزيد من القيود على الحركة مما أضر بآفاق الطلب.

وعوضت أسعار النفط هذه الخسائر تقريبا في مكاسب على مدار 3 أيام هذا الأسبوع قبل الانتخابات.

ودعمت الأسعار في وقت سابق بيانات معهد البترول الأميركي والتي أظهرت انخفاضا حادا للمخزونات الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين.

ونزلت مخزونات الخام الأميركية 8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي لحوالي 487 مليون برميل حسب المعهد.

ودعم الأسعار أيضا إعلان الجزائر عضو أوبك تأييدها لتأجيل زيادة مزمعة في إنتاج أوبك+ النفطي في يناير، بعد تلميح وزير الطاقة الروسي إلى إمكانية ذلك من خلال اجتماعه مع شركات النفط في البلاد.

ومن المقرر أن تقلص أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، حجم التخفيضات البالغة 7.7 مليون برميل يوميا بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير.

وقالت مصادر إن أوبك وروسيا تدرسان تعميق تخفيضات النفط في العام المقبل لدعم الأسعار.