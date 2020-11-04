أوكسفورد تعلن نبأ مفاجئا بشأن لقاح كورونا .. هل ستطرحه قبل نهاية 2020

في نبأ مفاجئ، أعلن مسؤول بجامعة أوكسفورد البريطانية، اليوم الأربعاء، اقترابها من الحصول على النتيجة النهائية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال أندرو بولارد، المسؤول عن إدارة الفريق العامل على تجربة لقاح كورونا، أنه يمكن الحصول على النتائج النهائية قبل نهاية العام، معربًا عن تفاؤله بهذا الأمر.
ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، وعند سؤاله عن احتمال طرح اللقاح قبل عيد الميلاد، قال: "هناك فرصة ضئيلة".
وفي وقت سابق، قالت هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا، إنها تستعد لإعطاء العاملين بالصحة لقاح كورونا قبل عيد الميلاد، في حال جاهزيته.
وذكرت صحف بريطانية، أن الأطباء الممارسين العامين يتم وضعهم على أهبة الاستعداد لبدء تطعيمهم بلقاح كورونا بدءا من ديسمبر المقبل.
يذكر أن لقاح "أسترازينيكا وأوكسفورد" لم يتم الموافقة عليه بعد، وسيحتاج إلى إعطاء الضوء الأخضر له بعد التأكد من أنه آمن وفعال قبل تقديمه للجمهور.
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