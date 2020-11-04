بعد شهر من وفاته بـ كورونا.. فوز مرشح جمهورى فى داكوتا الأمريكية

فاز مرشح لمجلس النواب في ولاية داكوتا الشمالية، في الانتخابات رغم وفاته منذ أسابيع جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وسائل إعلام أمريكية محلية في منطقة بيسمارك، إن الراحل ديفيد أنداهل من الحزب الجمهوري، فاز بالانتخابات، رغم وفاته في 6 أكتوبر الماضي عن عمر يناهز 55 عاما عقب احتجازه في الطوارئ في مركز طبي.
ويرجع فوز أنداهل إلى الرقم القياسي من التصويت عبر البريد الالكتروني في هذه الانتخابات التي جرت في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وكالة الأنباء النمساوية، إلى أن العديد من أوراق الاقتراع وصلت قبل النبأ المأساوي.
ويحتفظ الديمقراطيون بسيطرتهم على مجلس النواب الأمريكي بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "فوكس نيوز" و"إيه بي سي".
ووفقًا لهذه التقديرات فإن الديمقراطيين سيفوزون بما بين أربعة وخمسة مقاعد إضافية في المجلس المكّون من 435 مقعدًا، علمًا بأنّهم يشغلون حاليًا 232 من مقاعده.
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